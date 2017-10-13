Трамп: террористы ИГ устроили резню христиан

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Дональд Трамп заявил, что террористы "Исламского государства" вместе с мусульманами и другими меньшинствами устроили резню христиан. Кроме того, президент США отметил, что нынешняя администрация за девять месяцев добилась больших успехов в борьбе с боевиками, чем предыдущая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" устроили резню христиан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они осуществляют безжалостную резню христиан вместе с мусульманами и другими меньшинствами", - сказал Трамп во время выступления в Вашингтоне.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что террористы ИГ "терпят одно поражение за другим". По его словам, нынешняя администрация президента США за девять месяцев добилась больших успехов в борьбе с боевиками, чем предыдущая администрация Барака Обамы.

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