ЦБ утвердил план мер по предупреждению банкротства "Бинбанка"
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Банк России утвердил план мер по предупреждению банкротства "Бинбанка". В частности, он предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности. При этом Центробанк не стал раскрывать детали плана.
Центробанк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Бинбанка". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ЦБ отметили, что план предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности, "что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации".
При этом регулятор не стал раскрывать детали плана, в том числе объем средств в капитал и на поддержание ликвидности "Бинбанка".
21 сентября Центробанк принял решение о санации "Бинбанка" для его повышения финансовой устойчивости. При этом финансовое оздоровление организации будет проводить совладелец "Бинбанка" Микаил Шишханов.
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