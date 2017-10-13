Споры об IQ: Трамп вернул в политику "доктрину психопата"

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Последствие события в Белом доме заставляют задуматься, что вместе с русофобией Вашингтон захлестывает волна неадекватности. Доктрина психопата: что же происходит с IQ у американской администрации?

Дональд Трамп – не здравомыслящий президент. В этом уверены 70% американцев, опрошенных в октябре. И для Трампа это не провал, как может показаться, напротив – достижение. Политологи наконец-то разгадали главный секрет 45-го президент США – он сознательно играет роль "сумасшедшего", передает "ТВ Центр".

"Большинство американцев уже привыкли к эксцентричным тирадам президента США после многих месяцев его ночных нападок в Twitter на прессу, оппонентов, коллег-республиканцев и даже на членов собственного кабинета. С Трампом в политику снова вернулась "доктрина психопата", - пишет на сайте Project syndicate Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева.

"Теория психопата" — самая удобная из всех существующих, но и самая опасная. Президенты прибегают к ней только в крайних случаях, когда все остальные методы уже просто не работают. Эту теорию придумал и первым применил Ричард Никсон во время Вьетнамской войны. В 1968 году Никсон вызвал к себе Госсекретаря Генри Киссинджера и потребовал, чтобы он убедил вьетконговцев в его непредсказуемости и невменяемости. Киссинджер "доктрину психопата" одобрил и дал ей ход. На этой неделе Генри Киссинджера тоже пригласили в Белый дом на очередную консультацию. Как признался Трамп, Киссинджер давний друг и он учит его наводить порядок.

"Обычно я спрашиваю у людей – бывали ли вы в овальном кабинете. Что касается Генри Киссинджера – мне не пришлось задавать ему этот вопрос, так как он был здесь много-много раз. Мы с Генри говорили и до выборов, но сейчас есть некоторые незаконченные дела – и мы будем с этим разбираться. Я часто говорю, что мне достался беспорядок – и мы всё исправляем", - рассказал Дональд Трамп.

Трампу кажется, что он наводит порядок, а вот сенатор от Республиканской партии Боб Коркер, занимающий пост главы комитета по международным делам, в интервью New York Times заявил, что Трамп превратил Белый дом в детски сад для взрослых, чтобы играть там в реалити-шоу, но его легкомысленное отношение к мировой политике может привести к глобальному конфликту.

"Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну... Я знаю, что, делая публикации в Twitter, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент", - возмущается Коркер.

"До этого мы шли по неверному пути. Вам нужно просто посмотреть. Если вы взгляните на последние 25 лет, в период работы различных администраций мы были на пути к очень большим проблемам - к проблемам, которых этот мир еще не видел. Поверьте мне, сейчас мы на правильном пути", - парирует Трамп.

Вопрос в том, какой смысл Трамп вкладывает в словосочетание "правильный путь"? Например, выступая в ООН, он заявил, что США могут полностью уничтожить Северную Корею ради блага её же народа. Других, так называемых, мирных путей Трамп пока не озвучивал. После совещания с членами военного командования он лишь заявил, что "сейчас затишье перед бурей". И на этой неделе в интервью Fox News Трамп, комментируя ситуацию с Северной Кореей, только усилил напряжение.

"С этим надо было разбираться неоднократно, не только Обаме, но конечно, Обаме следовало бы об этом позаботиться. А сейчас ситуация находится на очень, очень запущенном уровне", - заявил он.

Как реагировать на слова Трампа, кажется, уже никто не знает. С оценкой есть проблемы даже у госсекретаря Рекса Тиллерсона. Сейчас набирает обороты скандал с очередной утечкой из Белого дома. Американский телеканал NBC News узнал, что в июле во время встречи в Пентагоне с членами президентской команды по национальной безопасности Тиллерсон назвал Трампа "недоумком" - и это еще самый безобидный перевод с английского языка на русский.

После таких подробностей пресса даже стала прочить Тиллерсону отставку. А Трамп в интервью журналу Forbes вызвал госсекретаря на интеллектуальную дуэль.

"Я думаю, это фейковые новости. Но если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит", - сказал он.

Кто победит – как раз и не понятно. Например, Трампа интеллект уже несколько раз подводил. Так, выступая в ООН, он дважды рассказывал о какой-то загадочной стране Намбии. Вопросы по поводу уровня IQ на этой неделе задавали чаще всего даже в Госдепе.

Мэтью Ли, американский журналист: "Какой IQ у госсекретаря?"

Хизер Науэрт, официальный представитель Государственного департамента США: "Он высокий! Любой, кто может собирать вещи воедино, как инженер…"

Ли: "Но у вас нет конкретной цифры? Он сдавал когда-нибудь тест?

Науэрт: "Нет. А у вас есть действительно важный вопрос?"

Отшутился не только Госдеп. Скандал в шутку попыталась перевести и официальный представитель Белого дома.

"Президент определённо никогда не сомневался в том, что госсекретарь необычайно умён, он пошутил и ничего больше", - сказала Сара Сандерс.

Шутки шутками, но госсекретарь так переволновался, что с испугу даже созвал прессу для выяснения отношений. Хотя в итоге на прямо заданный вопрос так и не ответил.

"Я не буду говорить о низких вещах, это то, что я не понимаю в плане Вашингтона – я не из этого города. Из тех мест, откуда я родом, мы не имеем дело с подобной чушью. Это нацелено на разделение людей, я не буду частью попытки разделить администрацию", - заявил Тиллерсон.

А Вашингтон и правда погряз в чуши. К примеру, на этой же неделе, на политическую арену вышла экс-супруга Трампа: Ивана, рекламируя свои мемуары, призналась, что Дональд ей до сих пор звонит, причем не просто так, а по важным делам.

— Мы общаемся раз в неделю. И он по-прежнему обращается ко мне за советом.

— Что это за просьбы?

— Ну, например, по поводу того, что стоит написать в Twitter. Но я ему не звоню. Не хочу, чтобы Мелания начала ревновать или что-то в этом роде, потому что я же его первая жена. Я его "первая леди".

И тут уже не выдержала Мелания. Через своего пресс-секретаря она рекомендовала Иване не забывать, что первая леди в США только одна, а Ивана всего лишь бывшая первая жена. Кстати, не только эти леди громко выясняют отношения. Вспыхнул скандал и вокруг легендарного кинопродюсера Харви Вайнштейна, который неожиданно прославился ещё и своим домогательствами к кинодивам первой величины – дотянулся даже до Анжелины Джоли. Но ещё более интересно развитие событий. В Америке даже эту историю уже связали с Трампом и Москвой, мол, Вайнштейн – русский агент и сейчас жертвует своей репутацией ради отвлечения внимания от президента США. То есть в Вашингтоне уверены - рука Кремля всюду, даже под голливудским одеялом. И над этой шуткой, конечно, можно было бы посмеяться. Только вот в Америке всё воспринимают всерьёз - даже покемонов. В четверг телеканал CNN обвинил и виртуальных зверушек в работе на Кремль. Журналисты утверждают, что русские агенты развернули в соцсетях кампанию, в которой призывали ловить покемонов в местах столкновений темнокожих американцев с полицией. Цель – дестабилизировать обстановку в стране в разгар президентских выборов.

Спокойно воспринимать такой бред не смогли даже в самой Америке. Журнал Newsweek опубликовал статью в помощь CNN и огласил имена двойных агентов. Кстати, странно, что в CNN упустили самый важный аргумент, который доказывает, что покемоны завербованы Кремлем. Один из монстров – точная копия Трампа.

Вера Щирова, Геннадий Свищенков, Екатерина Симанович. "В центре событий".