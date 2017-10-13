В ПАСЕ назвали требование Украины подать в суд на Россию "фантазией"

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Украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов. Об этом рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев. В ПАСЕ над его словами посмеялись, заявив, что Арьев обладает "живой фантазией". Украине вообще на этой неделе не очень везет на международной арене.

Эта неделя стала одна из самых изменчивых на Украине за всё последнее время, передает "ТВ Центр". Глава представительства ЕС на Украине посоветовал украинцам забыть о "Северном потоке -2". И вообще Киеву, если он хочет остаться транзитером газа, нужно думать, по словам еврочиновника, о куда более важных вещах - например, о том, как правильно разукрупнить "Нефтегаз" и ввести в руководство нового транспортного оператора представителей европейских компаний.

Европа вообще на этой неделе - основной источник украинских проблем. Парламентская ассамблея Совета Европы - ПАСЕ одобрила резолюцию о снятии политических санкций с России, проигнорировав поправки, внесенные Украиной. А прямо на следующий день всё та же ПАСЕ приняла жесткую резолюцию в отношении уже самой Украины по итогам срочных дебатов, на которых обсуждался украинский закон об образовании, с призывом этот самый закон пересмотреть. И это при том, что президент Порошенко лично убеждал Парламентскую ассамблею в том, что закон не ущемляет интересы национальных меньшинств. Ущемляет-ущемляет, твердо заявили депутаты от Венгрии и Румынии, и продавили большинство своих предложений.

Всё, что удалось отбить украинцам, и то с минимальным преимуществом, так это право защищать государственный язык. Венграм не хватило буквально нескольких голосов, чтобы уничтожить саму идею закона об образовании. Будапешт, к слову, стал самым рьяным и последовательным борцом с тотальной украинизацией. Начав с угрозы наложить вето на любые шаги Украины на пути евроинтеграции, на этой неделе Венгрия сообщила, что 16 октября инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Но Венгрия борется не за право для всех говорить со своими детьми на тех языках, что они считают родными. Венгрия борется за право венгров говорить со своими детьми по-венгерски

"Я друг вашей страны и поэтому говорю вам: "Вы хотите уничтожить образование на языках меньшинств". Речь идет не только об огромном числе русских, но их и меньшинством назвать нельзя. Мы поддерживали Украину в борьбе за территориальную целостность, процесс интеграции в ЕС и НАТО, в этой Ассамблее мы продолжаем вас поддерживать, однако мы перестаем понимать - если у вас конфликт с Россией, в котором мы на вашей стороне, зачем вы дестабилизируете отношения с вашими западными соседями. Зачем вам напряжение между Центральной Европой и вами, зачем вам нестабильность на западе вашей собственной стран?" – возмущался глава венгерской делегации Золт Немет.

Нестабильность, которую Венгрия будет подогревать всеми средствами. Например, активно поддерживая акцию "Самоопределение для Закарпатья", что было расценено МИД Украины как "поддержка сепаратизма".

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