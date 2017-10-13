Украина подала третий иск к России в ВТО из-за ограничения импорта обоев
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Украина направила во Всемирную торговую организацию третий иск в отношении России из-за ограничения импорта. По данным Киева, Россия ввела ряд мер по ограничению импорта соков, пива, кондитерских изделий и обоев происхождением из Украины.
Новый иск Украины к России, который был подан во Всемирную торговую организацию (ВТО), касается ограничения импорта продовольственных товаров и обоев, передает РИА Новости со ссылкой на минэкономразвития Украины.
"Украина продолжает использовать все возможные инструменты торговой защиты с целью исключить попытки России уклоняться от выполнения международных обязательств в рамках ВТО", - говорится в сообщении ведомства.
По данным украинской стороны, Россия ввела ряд мер по ограничению импорта соков, пива, кондитерских изделий и обоев происхождением из Украины. Экспорт такой продукции в Россию фактически прекратился. Украина считает, что ограничения не соответствуют обязательствам Москвы, взятым при вступлении в ВТО, а также ряду двусторонних соглашений.
На рассмотрении ВТО также находятся два других иска Украины к России. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года. Он касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
В России также считают, что Киев нарушает обязательства в рамках ВТО. Речь идет о вводимых начиная с 2014 года санкциях в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.
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