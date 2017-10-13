Германия заявила о возможном объединении Европы и России против США

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от американцев. По его словам, такая политика может подтолкнуть европейцев к общей позиции с Россией и Китаем.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от американцев и сблизит ее с Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на германские СМИ.

"Решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем - против США", - сказал Габриэль.

По его словам, если США откажется от соглашения по иранской ядерной программе, то ситуация с безопасностью только ухудшится, так как вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.

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