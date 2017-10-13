В МИД России прокомментировали выход Израиля из ЮНЕСКО

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Решение Израиля выйти вслед за США из ЮНЕСКО вызывает сожаление, заявили в МИД России. После выхода Тель-Авива из организации российско-израильское сотрудничество на площадке прекратится.

В МИД России выразили сожаление в связи с выходом Израиля из ЮНЕСКО. Как говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, руководство страны последовало "дурному" примеру США.

"С этим шагом прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации. При этом речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам Холокоста", - отметила она.

Премьер-министр Израиля накануне отдал распоряжение подготовить выход страны из ЮНЕСКО. Незадолго до этого было объявлено, что США выйдут из состава организации 31 декабря 2018 года из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости".

ЮНЕСКО - как специализированная организация ООН - отвечает за координацию международного сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и коммуникации. Организация, как говорится на ее официальном сайте, стремится к установлению тесных связей между народами и обществами.

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