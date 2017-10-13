Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце года

Теги: Политика мид великобритания россия

Борис Джонсон в конце года посетит Москву по приглашению Сергея Лаврова. Целью поездки главы МИД Великобритании в столицу России станет "обсуждение темы международной безопасности".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце года намерен посетить Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.

"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в то время как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что целью поездки Джонсона в столицу России станет "обсуждение темы международной безопасности".

Читайте также:

В МИД России прокомментировали выход Израиля из ЮНЕСКО

В МИД назвали снятие флагов с российских дипмиссий надругательством

МИД: ПРО THAAD в Южной Корее направлена против России и Китая

МИД: выход США из ядерной сделки с Ираном ставит под угрозу соглашение