Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце года
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Борис Джонсон в конце года посетит Москву по приглашению Сергея Лаврова. Целью поездки главы МИД Великобритании в столицу России станет "обсуждение темы международной безопасности".
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце года намерен посетить Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.
"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в то время как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что целью поездки Джонсона в столицу России станет "обсуждение темы международной безопасности".
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