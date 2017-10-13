Пилот заснул за рулем болида на ЧМ по гонкам на выносливость

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Пилот Себастьен Буэми заснул за рулем болида перед практикой на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Видеозапись появилась в Twitter FIA WEC. Члены команды Toyota пытались связаться со спортсменом по радио, однако в ответ слышали лишь храп Буэми. Его разбудил другой пилот, хлопнув по корпусу машины.

Представители команды Toyota на чемпионате мира по гонкам на выносливость испугались, услышав храп по радиосвязи.

Как оказалось, один из пилотов команды Toyota Себастьен Буэми заснул, ожидая выезда на тренировочный заезд. К счастью, это произошло, когда гоночный болид находился в боксе.

Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но он продолжал храпеть. Буэми проснулся только после того, как один из пилотов резко хлопнул по машине.

Видеозапись появилась в Twitter FIA WEC. "Борьба с джетлагом в стиле Себа", - отмечается в описании к ролику.

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