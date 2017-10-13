Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие

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Дональд Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана за поддержку террористических организаций. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все, чтобы иранцы никогда не получили ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы введут новые санкции против Ирана за поддержку террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Иран остается ведущим государством-спонсором запрещенных в России террористических организаций "Аль-Каида", "Талибан", "Хезболла" и других. Трамп также призвал партнеров США присоединиться к введению дополнительных санкций в отношении Ирана.

Кроме того, американский лидер добавил, что Иран разрабатывает и размещает ракеты, угрожающие США и их союзникам, в нарушение международных норм. По словам Трампа, Соединенные Штаты сделают все, чтобы иранцы никогда не получили ядерное оружие.

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