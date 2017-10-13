Гендиректором ЮНЕСКО избрана экс-министр культуры Франции

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Французский политический деятель, экс-министр культуры Одре Азуле избрана гендиректором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. За всю историю организации представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО.

Французский политический деятель, экс-министр культуры Одре Азуле избрана гендиректором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ТАСС.

За ее кандидатуру в пятницу проголосовало большинство членов Исполнительного совета этой крупнейшей международной структуры. Утверждение нового руководителя ЮНЕСКО ожидается на 39-й Генеральной конференции организации, которая пройдет в следующем месяце.

За всю историю организации представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО. Впервые кандидат от Французской Республики возглавил международную структуру более 50 лет назад. Тогда Исполсовет проголосовал за профессора философии Рене Майо.

Ранее о выходе из состава ЮНЕСКО объявили США и Израиль. Вашингтон принял такое решение в четверг с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации. Позднее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал указ подготовить выход страны из состава организации. В Кремле и МИД России выразили сожаление в связи с этими новостями.

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