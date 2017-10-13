ФК "Спартак" одержал первую гостевую победу в чемпионате России
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Московский "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Таким образом, "Спартак" одержал свою первую гостевую победу в текущем сезоне.
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в 13-м туре чемпионата России, передает TVC.ru. Встреча проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.
Игра завершилась со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо. У "Ахмата" ответный мяч забил Родолфо.
Таким образом, "Спартак" одержал свою первую гостевую победу в текущем сезоне и с 20 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. "Ахмат" после этого поражения опустился на шестую позицию.
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