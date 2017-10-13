Первые суда прошли под двумя арками Крымского моста

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Первые суда прошли под обеими арками Крымского моста. Движение водного транспорта возобновили досрочно. Ограничения были связаны с операцией по установке автодорожной арки на фарватерные опоры. Специалисты успешно выполнили поставленную задачу на 18 часов раньше, чем предполагалось.

На кадрах ускоренной съёмки — все этапы уникальной морской операции. Чтобы совершить это настоящее инженерное чудо, строителям понадобилось чуть больше двух суток, передает "ТВ Центр".

Первое морское судно уже прошло под двумя арками Крымского моста. Все это время пока здесь поднимали и устанавливали эту гигантскую деталь, десятки кораблей ждали в открытом море. То, что строители закончили работы на 18 часов быстрее, для моряков стало хорошей новостью. Фарватер, над которым возвышаются две арки, они ещё не видели.

Здесь все было впервые. Ещё никогда прежде наши строители не перевозили по воде такие габаритные грузы, никогда не поднимали их прямо с воды на такую высоту. Уникальная морская операция уже стала частью истории и точно войдёт в учебники для инженеров.

Над расчетами, строительством и транспортировкой арок работали лучшие ученые страны, тысячи инженеров, моряков и строителей. Созданные для моря гигантские детали ровно год возводили на берегу Керчи. Ещё сложнее было перевезти их по морю и установить на мощные фарватерные опоры.

Железнодорожная арка заняла своё место ещё в конце лета. Тогда это сделали за 72 часа. Автомобильную, что на тысячу тонн легче, водрузили на опоры меньше чем за двое суток. Остановленное судоходство в Керченском проливе снова возобновлено.

Установка двух арок — это один из сложных, но далеко не последний этап строительства. Работы продолжаются, и Крымский мост возводят круглосуточно — сразу в семи точках и по обе стороны Керченского пролива

Первые поезда под этими белоснежными сводами проедут в конце 2019 года. Чуть раньше откроют автомобильное движение. Для этого строят автоподходы с обеих сторон. Первые километры широкой четырёхполосной дороги уже заасфальтированы. Через каких-то 15 месяцев над Керченским проливом можно будет проехать на автомобиле.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.