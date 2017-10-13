В Сочи в субботу открывается Фестиваль молодежи

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До начала 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов остаётся менее суток. В субботу в Москве пройдёт международный парад-карнавал, а днём позже - праздник стартует в Сочи. Именно там в Олимпийском парке черноморского города развернутся основные события фестиваля. В том, что Сочи к нему полностью готов, убедились глава российского оргкомитета Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодёжи Николас Пападимитриу.