В Москве перекроют улицы в связи с Фестивалем молодежи

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В Москве частично ограничат движение по ряду улиц в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В связи с подготовкой и проведением карнавального шествия в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов в центре Москвы частично ограничат движение. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уже в пятницу нельзя проехать по Васильевскому спуску, улицам Варварка, Ильинка, а также прилегающим переулкам. В субботу с 6 утра и до 6 вечера будут перекрыты Большой Каменный мост, Кремлевская, Москворецкая, Пречистенская набережные, улица Ленивка и Соймоновский проезд. Движение по Фрунзенской набережной откроют в половине седьмого вечера.

Кроме того, с полудня субботы и до 18:30 для автомобилистов будут недоступны улицы между Фрунзенской набережной и Комсомольским проспектом, а также между Пречистенской набережной и Остоженкой. По Лужнецкой набережной нельзя будет проехать с шести и до половины восьмого утра, а также по улице Хамовнический Вал с 12 до 19:30.