Иран пригрозил достойным ответом США за разрыв ядерной сделки

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США сделают все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Такое заявление сделал Дональд Трамп, представляя стратегию в отношении Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что изменить "ядерную сделку" невозможно, и страна даст "достойный ответ", если пострадают ее национальные интересы.

Дональд Трамп представил стратегию Вашингтона в отношении Ирана, которой уже несколько дней интриговал мировое сообщество. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Самого страшного не произошло - заявления о сиюминутном выходе США из ядерной сделки с исламской республикой не прозвучало. Пока Белый дом лишь намерен ввести дополнительные санкции в отношении элитного подразделения Вооружённых сил Ирана - "Корпуса стражей Исламской революции". Как пояснил Трамп, решение принято из-за того, что Тегеран якобы финансирует террористические организации.

Это лишь первый шаг в реализации новой масштабной стратегии. В ближайшее время администрация Белого дома изучит возможность внесения изменений в международное соглашение по иранской ядерной программе. Если Вашингтону не удастся договориться с союзниками об устранении недочётов, участие США в этой сделке может быть прекращено в любой момент.

Тегеран в свою очередь уже заявил о готовности пойти на жёсткие меры в случае любых действий Вашингтона против своих вооруженных сил. В Москве такое решение Трампа восприняли с сожалением.