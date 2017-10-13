МИД России: химатака в Хан-Шейхуне могла быть постановкой

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Химическая атака в Сирии 4 апреля могла быть постановкой. Об этом заявили в МИД России. При этом в ведомстве подчеркнули, что Россия, в отличие от ряда других стран, не собирается "безапелляционно навязывать свою точку зрения".

Россия склоняется к версии постановочного характера инцидента с химоружием в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом, как передает ТАСС, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

При этом, по его словам, Россия, в отличие от ряда других стран, не собирается "безапелляционно навязывать свою точку зрения".

"Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал дипломат.

США обвинили Дамаск в том, что 4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб самолеты ВВС страны провели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Власти САР отрицают, что применяли химоружие в Идлибе.

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