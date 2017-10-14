В Венгрии прошел митинг за самоопределение Закарпатья

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В Будапеште прошла акция за самоопределения для украинского Закарпатья. По словам посла Украины в Венгрии Любови Непол, участники выступили за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины.

Акция за самоопределение для украинского Закарпатья прошла в Будапеште. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непол, передает "Росбалт".

Участники выступили за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины.

Она добавила, что организаторы акции "выражают протест против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

В своем Facebook она раскритиковала надписи на спине участника акции. На ней было написано, что Закарпатье по закону якобы принадлежит Венгрии.

Всего участие в акции приняли около 100 человек. Организатором выступила венгерская партия "Йоббик", представители которой пообещали, что все инициативы киевских властей будут блокироваться Венгрией.