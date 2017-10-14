В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

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В России с 14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Теперь желающие сдать экзамен в ГИБДД, должны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров.

С 14 октября в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому регламенту, все желающие сдать экзамен в ГИБДД, должны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Также изменения произошли в практической части экзамена. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", а сдающие на категорию А теперь должны исполнить упражнение "скоростное маневрирование".