Президент Ирана прокомментировал слова Трампа о ядерной сделке

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе. Также он отверг возможность изменения соглашения.

Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое было поддержано ООН. Так иранский лидер Хасан Рухани прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о ядерной сделке с Тегераном, передает ТАСС.

"Это не соглашение между Ираном и США, расторгнуть его нельзя", - подчеркнул он.

По его словам, возможность изменения условий соглашения также отсутствует. "Он [Трамп] хочет добавить новые положения в Совместный всеобъемлющий план действий вместе с Конгрессом. Однако он не знает, что никакие пункты не могут добавлены в это соглашение", - сказал Рухани.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

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