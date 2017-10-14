Тюрин заявил о непричастности к убийству Вороненкова

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Бывший муж Марии Максаковой предприниматель Владимир Тюрин , заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для убийства экс-депутата Госджумы Дениса Вороненкова. Ранее Генпрокуратура Украины обвинила его в организации покушения.

Сотрудники Следственного комитета России допросили бизнесмена Владимира Тюрина. Он заявил, что у него не было никаких мотивов для убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает "Коммерсант".

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Тюрин сам приехал в главное следственное управление СКР. Оно расследует дело об убийстве Вороненкова, которое произошло в Киеве 23 марта 2017 года.

По словам Тюрина, у него не было какой-либо неприязни к Вороненкову, как и чувства ревности. Он расстался со своей бывшей женой Марией Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с депутатом Госдумы.

Кроме того, Тюрин отметил, что не был знаком с убитым, и опроверг свои связи со спецслужбами.

Ранее вдова экс-депутата Госдумы от КПРФ, оперная певица Мария Максакова попросила не искать бытовых мотивов в его убийстве. В частности, певица исключил мотив ревности или мести.

До этого Генпрокуратура Украины завершила расследование убийства Вороненкова. По версии следствия, его заказал бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин.

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