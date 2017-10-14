В Москве стартует Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

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В Москве в субботу начинается Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Впервые столица принимала фестиваль в 1957 году. Официальное открытие пройдёт в Сочи.

В Москве 14 октября стартует Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В центре города развернётся яркое шествие. Реконструкция главных мировых карнавалов - от Рио-де-Жанейро до Венеции, передает "ТВ Центр".

События приурочены к юбилейной дате. Впервые Москва принимала фестиваль 60 лет назад. Цветные флагштоки - как символы пяти континентов. Музыка и танцы. Именно так в 1957 году встречали в российской столице иностранных гостей.

Официальное открытие пройдёт в Сочи. Туда уже приехали гости более, чем из 180 стран. На несколько дней Олимпийский парк станет настоящей страной молодёжи. Юные политики, журналисты, экономисты и учёные: все они будут обсуждать будущее нашей планеты.

Сейчас в Сочи проходят последние приготовления. Впереди поездки по российским городам, мастер-классы, дискуссии и грандиозные концерты.