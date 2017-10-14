США пригрозили изоляцией в ООН в случае выхода из ядерной сделки с Ираном

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Вашингтон может оказаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если разорвёт ядерную сделку с Ираном. Такое мнение высказал глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Иран якобы нарушает условия сделки. И США могут выйти из неё в любой момент. Все страны, которые так долго работали над соглашением с Тегераном уже предостерегли Вашингтон от необдуманных решений.

На принятие решения у Конгресса США 60 дней - восстанавливать или нет действие односторонних санкций в отношении Ирана, как того требует президент? Впрочем, если Тегеран пойдет на новые уступки, а во всеобъемлющем плане действий по ядерной программе появятся дополнительные пункты, Вашингтон готов сменить гнев на милость. Примерно так прозвучало заявление Дональда Трампа, сообщает "ТВ Центр".

"История показала, что чем больше мы игнорируем угрозу, тем более опасной эта угроза становится. Поэтому я поручаю, чтобы моя администрация тесно работала с Конгрессом и союзниками, чтобы устранить множество серьезных изъянов в сделке", - заявил Трамп.

А изъянов, по мнению американского лидера, достаточно. Взять хотя бы программу разработки Ираном баллистических ракет, которая вообще в плане не упоминается. При том, что именно США в свое время настаивали: вопросы баллистического вооружения нужно рассматривать отдельно. Да и те договоренности, которые уже есть, Тегеран не выполняет. А чтобы скрыть нарушения якобы запугивает инспекторов МАГАТЭ.

Побывавшие на иранских объектах специалисты нарушений не нашли. Запасов обогащенного урана почти втрое меньше, чем предусматривает план. Это признала и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, которая координировала сделку. Но на капитолийском холме, похоже, давно все решили. Причем в одностороннем порядке. Такой категоричный тон уже поддержали Израиль и Саудовская Аравия. А вот президент Ирана предложил американскому коллеге проконсультироваться с юристами.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", - отметил Хасан Рухани.

Сделку Иран и "шестерка" международных посредников заключили в 2015 году. Согласно документу, Тегеран отказался от производства оружейного плутония, ограничил объемы обогащенного урана и переоборудовал ядерные объекты под нужды мирной промышленности. И вот теперь работа дипкорпуса, многолетние переговоры и непростые компромиссы - все это может перечеркнуть роспись американского президента. Который продолжает играть в политику силы. Сначала угрожает уничтожить КНДР, затем лишает турецких подданых виз и, наконец, грозится изолировать Иран. Совместную декларацию против решения Белого дома выпустили лидеры Соединенного Королевства, Германии и Франции.

"В результате решений конгресса сделка может быть расторгнута. Но я думаю, что это очень нежелательно, и мы пытаемся убедить наших друзей и союзников в том, что эта сделка очень важна. И в Конгрессе есть много людей, которые это понимают, и хотят сохранить действие договорённостей", - отметил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Уже в конце 2017 года Джонсон собирается посетить Москву, где будут обсуждать в том числе и вопрос иранской ядерной программы. На Смоленской площади отметили: сейчас главное не допустить срыва договорённостей. А заявление Трампа назвали "далеко идущими мерами". Куда заведут такие меры пока неясно. В любом случае теперь ход за Конгрессом США.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".