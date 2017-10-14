СМИ узнали об освобождении Ракки от террористов

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Город Ракка спустя долгие месяцы боёв- освобождён от исламистов. Об этом сообщили арабские СМИ. Однако официального подтверждения от сирийских властей нет. Сообщается о боях в центре города. Жителям города пришлось заплатить слишком большую цену. Ракку практически сравняли с землёй. По данным правозащитных организаций только в результате ударов коалиции погибли более 2,5 тысячи сирийцев. США не обеспечили гуманитарных коридоров, в отличии от сирийских и российских военных в Алеппо.

До войны по этому бетонному каналу вода из Евфрата попадала сюда, в северную часть провинции Алеппо. Это место считалось сельскохозяйственным центром и обеспечивало продовольствием огромную часть Сирии. Террористы разрушили оросительную систему, взорвали дамбы и уже несколько лет в этом районе сильнейшая засуха, сообщает "ТВ Центр".

Кукуруза, пшеница, булгур, виноград. Поля, которые давали по четыре урожая в год, опустели.

А здесь выращивали хлопок -лучший в Сирии. Текстильные фабрики, которых в этих краях несколько десятков, давали хорошую цену за сырье именно с этих плантаций.

Теперь денег с трудом хватает на жизнь. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон привезли сюда несколько тонн муки, круп, консервов.

Мобильный медицинский пункт развернули в здании школы. Самая большая очередь - к педиатру. Ни больницы, ни аптеки в поселке нет. Военные медики выдают пациентам необходимые препараты с запасом.

Судьба этого поселка, и много других в этом районе, зависит от того, как быстро восстановят канал. Сейчас несколько бригад рабочих трудятся от рассвета и до заката.

"Мы заделываем дыры, это специальный раствор, он должен выдерживать воду. За сегодня мы заделали 15 участков. Но еще много работы", - отметил рабочий Мухаммад аль-Мухаммад.

На восстановление канала уйдет не меньше трех месяцев. Столько же времени понадобится на разминирование окрестных полей. Только поле этого здесь вновь начнут возделывать землю.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.