В Санкт-Петербурге открылась Ассамблея межпарламентского союза

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Ассамблея межпарламентского союза открылась в Санкт-Петербурге. Там собрались Парламентарии из более, чем 170 стран.

Парламентарии из более, чем 170 стран, собрались в Санкт-Петербурге. В субботу там открылась Ассамблея межпарламентского союза, сообщает "ТВ Центр".

Россия впервые принимает делегатов этой старейшей международной политической организации. Количество участников - рекордное. Им предстоит обсудить вопросы межкультурного диалога. Это главная тема.

Кроме того, на повестке международная безопасность, ситуация в Сирии, права человека. Запланированы многочисленные дебаты, круглые столы. Утром уже состоялся форум женщин-парламентариев.