Во Владивостоке встретили корабли сил самообороны Японии

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Во Владивостоке в субботу торжественно встретили корабли военно-морских сил Японии. Это дружеский визит в ходе масштабного учебного плавания. Позади у молодых офицеров и будущих адмиралов японского флота более 30 тысяч морских миль. Но остановка во Владивостоке для них не только отдых.

Эсминец "Харусамэ" причаливает к главной базе Тихоокеанского флота. С японского название корабля переводится романтично: "Весенний дождь". Но экипажу не до романтики. Привыкшие на родине швартоваться бортом, иностранные моряки прилагают немало усилий, чтобы на российских причалах поставить судно на стоянку кормой, передает "ТВ Центр".

В составе отряда кораблей Морских сил самообороны Японии и учебное судно "Касима". Иностранные моряки более полугода назад отправились в учебное плавание из порта Йокосука. Владивосток - один из городов, куда экипажи пришли с неофициальным визитом.

Позади у моряков 11 портов в Мексике, Эквадоре, Чили, Кубе, Канаде и США. Перед прибытием во Владивосток отряд кораблей отрабатывал навыки управления судном в непростых условиях Аляски. После 15 дней сурового плавания признаются: во Владивостоке хотят отдохнуть и согреться.

"Несмотря на то, что наше пребывание во Владивостоке будет непродолжительным, я очень хотел бы, чтобы проведение культурных и спортивных мероприятий поспособствовали еще большему взаимопониманию между морскими силами самообороны Японии и военно-морским флотом России. А также между Японией и Россией", - отметил командующий Японской учебной эскадрой Кодзи Манабэ.

Эсминец "Харусамэ" в подобном плавании принимает участие впервые. Для японских моряков этот корабль - учебная база, где в течение всего похода курсанты применяют на практике знания, которые получили на суше. При этом судно - боевое.

Остановка во Владивостоке продлится пять дней. За это время у японцев будет обширная культурная программа. Футбольные и волейбольные матчи с моряками-тихоокеанцами, теннисные турниры. А их корабли станут экскурсионной площадкой.

Подняться на борт японских кораблей смогут и горожане. Один день суда будут открыты для посещений. Правда, посмотреть на быт моряков не удастся. Прогулки разрешают по верхней палубе.

Владивосток - одна из последних точек в учебном плавании. Впереди осталась только Южная Корея. А 1 ноября японские экипажи вернутся домой.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.