Российскому детскому фонду исполнилось 30 лет

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Российский детский фонд отмечает 30-летний юбилей. В связи в Москве в Колонном зале Дома Союзов открылся съезд волонтёров детства.

30 лет милосердия, любви и доброты. Российский детский фонд отмечает юбилей, передает "ТВ Центр".

В Москве в Колонном зале Дома Союзов открылся съезд волонтёров детства. В нём участвуют более тысячи делегатов из регионов России и государств СНГ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

За три десятилетия фонд разработал и реализовал сотни благотворительных программ. Но, как говорят организаторы, впереди ещё много работы и сегодняшний форум - хорошая площадка для обмена опытом.