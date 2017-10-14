Мединский отказался идти на премьеру "Матильды" в Москве

Теги: Культура кино минкультуры

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что у него нет времени ходить на премьеру "Матильды" в Москве. По его словам, сама кампания против фильма оказалась невыгодной никому.

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что не пойдет на премьеру фильма "Матильда" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня времени нет", - сказал министр.

По его словам, он будет говорить о фильме после его выхода в прокат. Также он подчеркнул, что сама кампания против фильма оказалась невыгодной никому.

"Это всем невыгодно. Я думаю, что это была крайне странная затея тех, кто инициировал эту кампанию... Не хочу делать никаких обобщений, но вся эта кампания вокруг рядового кино лишний раз дала повод говорить о расколе общества. И зачем это надо?" - сказал он.

Ранее стало известно, что объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" вернула в свой репертуар "Матильду" режиссера Алексея Учителя. 12 сентября Объединенная сеть кинотеатров приняла решение не показывать картину режиссера Алексея Учителя "Матильда". Прокатчики пояснили, что опасаются за безопасность посетителей после угроз со стороны "православных активистов".

Читайте также:

Патриарх Кирилл критически отозвался о "Матильде"

Сыгравший Николая II актер отказался приезжать на премьеру "Матильды"