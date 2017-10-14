Ракета "Союз 2.1" вывела на орбиту "Прогресс МС-07"

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Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела космический "грузовик" "Прогресс МС-07" на промежуточную орбиту. Корабль стартовал с "Байконура" в субботу.

Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела космический "грузовик" "Прогресс МС-07" на промежуточную орбиту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

"Прогресс МС-07" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию", - объявил по громкой связи диктор в ЦУПе.

После отделения "Прогресса" от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС) приступили к управлению.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-07" с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" должно пройти через двое суток после запуска в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП, а также российских космонавтов - Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

Корабль должен доставить на МКС более двух тонн различных грузов. Среди них топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.