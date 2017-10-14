У берегов Кот д'Ивуара разбился украинский грузовой самолет

Теги: самолет авиакатастрофа Происшествие украина

Грузовой самолет потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре. Воздушное судно принадлежало украинской компании. На борту находился груз для французской армии. В результате авиакатастрофы погибли четверо.

После взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре разбился грузовой самолет украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источников, воздушное судно вылетело из аэропорта Абиджана около 8:30 по местному времени (11:30 по московскому) с грузом для французской армии на борту. Но после этого самолет упал в море.

Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы не сообщается.

По данным ТАСС, в результате авиакатастрофы погибло по меньшей мере четыре человека.