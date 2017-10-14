Полиция задержала трех человек из-за драки на Болотной площади в Москве

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Два человека пострадали во время потасовки на Болотной площади в Москве. Еще трое были задержаны.

Три человека были задержаны полицией после драки на Болотной площади в российской столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Конфликт произошел на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы, а троих удалось задержать. По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.