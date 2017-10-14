В центре Москвы стартует парад-карнавал в честь Фестиваля молодежи

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В Москве 14 октября стартует Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. С минуты на минуту в центре города развернётся яркое шествие. Реконструкция главных мировых карнавалов - от Рио-де-Жанейро до Венеции.

Участники торжественного шествия, посвященного открытию в России 19-го международного фестиваля молодежи и студентов выстроились в колонны на Васильевском спуске, передает "ТВ Центр".

Дождь, к счастью, прекратился. Хотя, даже он и в общем промозглая осенняя погода в Москве, вряд ли смогли испортить настроение ребятам, которые приехали сюда из других городов. И стран, во многих из которых никогда не бывает холодно. Дождь особых неудобств не доставил - на него никто внимания не обращал, готовясь к шествию.

До начала шествия осталось совсем немного, ровно в 15:00 35-тысячная колонна двинется от Кремля в сторону "Лужников". Возглавляют ее официальные делегации стран-участников. Далее на шествии представят реконструкции парадов всемирных фестивалей молодежи, проходивших в Москве в 1957 и 1985 годах. Кроме того, в колоннах будут двигаться самоходные платформы, посвященные самым известным мировым уличным праздникам. От Китайского карнавала до Бразильского. Появятся тут и тематические платформы, рассказывающие о знаменитым индийском празднике Красок. И голландском фестивале тюльпанов.

Но и это не всё. Организаторы говорят, что готовится море сюрпризов. Увидеть все это сможет любой желающий. Колонны пройдут от Кремля до "Лужников", где состоится концерт-открытие, для которого была выбрана Москва. Основные мероприятия 19-го фестиваля молодежи и студентов пройдут в Сочи, где старт этому грандиозному событию дадут уже завтра.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".