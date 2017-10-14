Матвиенко рассказала о заложенной под целостность Украины бомбе

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Приняв новый закон об образовании, Украина заложила бомбу под целостность своей страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что вся Европа осудила новый украинский закон, как ущемляющий национальные меньшинства. А у посольства Украины в Будапеште уже прошёл митинг за самоопределение Закарпатья.

К возмущенным лозунгам европейцев о притеснении национальных меньшинств на Украине теперь добавились новые. Участники протестной акции в Будапеште потребовали самоопределения для Закарпатья. Митинг собрал около 150 человек. Со сцены депутаты венгерского и европейского парламентов говорили о полном несоответствии украинской политики демократическим ценностям., передает "ТВ Центр".

"Все инициативы Украины будут блокироваться Венгрией, так как Венгрия имеет право вето, и мы применим его в отношении Украины. Мы будем придерживаться международного законодательства. Призываем придерживается его и Украину", - заявил депутат парламента Венгрии Тамаш Гауди-Надь,.

На футболке депутата даже надпись о признании Крыма российским. Киев обвинил демонстрантов в сепаратизме и требовал запретить проведение акции. Но только укрепил позиции официального Будапешта, возмущалась в соцсетях посол Украины в Венгрии Любовь Непол.

"В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирные собрания, во время которых участники свободно выражают свои мысли, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции. Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии", - написала в Facebook посол.

Выступления в Будапеште - ещё одна попытка повлиять на официальный Киев, по инициативе которого был принят скандальный закон об образовании. Он запрещает в украинских школах преподавание на любом другом языке, кроме мовы. Глава венгерского МИД даже заявил, что страна потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это как раз то, к чему больше всего стремились новые киевские власти. Переубедить коллегу не смог даже министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, побывавший в Будапеште накануне.

Акция прошла сразу после встречи дипломатов. Закарпатье, где проживают более сотни тысяч этнических венгров, и правда, имеет все шансы отделиться. Как минимум, 150 километров государственной границы с Венгрией уже 10 лет как в частных руках, пожаловался в эфире киевского канала главный военный прокурор Украины.

"Этот участок фактически вышел из-под контроля Госпогранслужбы Украины. Поскольку там расположены частные вышки с частными же охранниками. При попытке приблизиться, они ослепляют прожекторами и даже открывают по нашим пограничникам огонь", - отметил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Неспокойно сегодня и в самом Киеве. В день защитника Украины, который теперь совпадает с днем Украинской повстанческой армии, в годы войны выступавшей на стороне фашистов, по улицам Незалежной собираются пройти активисты и сторонники УПА - организации, запрещенной в России. Разгул националистов, которых свозят в Киев автобусами, на Украине называют Маршем героев славы.

Борис Иванин, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".