Ресин проинспектировал строительство храма в честь Николая Мирликийского

Теги: Москва ресин храм

Советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин проинспектировал строительство храма в честь святителя Николая Мирликийского. Благоустройство территорий и установка иконостаса здесь запланированы на следующий год.

На юге Москвы в районе Бирюлёво завершается строительство храма в честь святителя Николая Мирликийского, сообщает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин. Летом строители возвели последние четыре купола для девятиглавого храма. Также привели в порядок фасады. В ближайшие месяцы завершат внутреннюю отделку. Благоустройство территорий и установка иконостаса запланированы на следующий год.