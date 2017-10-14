Россия впервые за 25 лет не получила приглашение на ПАЧЭС

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Россия не получила приглашение на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Она состоится в конце 2017 года в Киеве. Это первый подобный случай за 25 лет существования ПАЧЭС.

Депутат Госдумы Михаил Емельянов сообщил, что Россия не получила приглашение на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Она состоится в конце 2017 года в Киеве, передает ТАСС.

"Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда", - подчеркнул парламентарий.

По словам главы делегации России, ПАЧЭС является довольно сложной организацией, где есть страны, у которых есть двусторонние конфликты, но "никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание" за 25 лет существования.

"Но, к сожалению, господин Парубий, который сейчас является спикером парламента [Украины], он пришел с майдана, и майданная культура сидит очень глубоко. Этим отличаются депутаты украинского парламента", - подчеркнул Емельянов.

"В регламенте ПАЧЭС есть такие нормы, вот украинцы пытаются их отменить. Что они хотят, драки в ПАЧЭС устраивать? Видимо, то, что мы видим в украинском парламенте, они хотят перенести на площадку ПАЧЭС, естественно, на это все было обращено внимание наших сербских друзей", - заявил депутат.

Он напомнил, что ранее приглашения отправляли друг другу и страны, между которыми сложные отношения. Это Албания и Сербия, а также Армения и Турция.