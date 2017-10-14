Коалиция США отказалась верить в освобождение Ракки

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Штаб международной антитеррористической коалиции во главе с США опроверг информацию ряда СМИ о полном освобождении сирийского города Ракка от боевиков. Там подчеркнули, что в ближайшее время бои с террористами будут продолжаться.

Представитель международной антитеррористической коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что сирийский город Ракка еще не освобожден от боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщает Reuters.

По его словам, за последние сутки около 100 боевиков сдали в Ракке оружие. Тем не менее, основные бои, по его словам, еще впереди.

Представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд также отметил, что бои в Ракке еще продолжаются. При этом он признал, что ИГ уже находится на грани поражения.

Ранее арабские СМИ сообщили, что город Ракка спустя долгие месяцы боёв освобождён от исламистов.

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