Коалиция США отказалась верить в освобождение Ракки
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Штаб международной антитеррористической коалиции во главе с США опроверг информацию ряда СМИ о полном освобождении сирийского города Ракка от боевиков. Там подчеркнули, что в ближайшее время бои с террористами будут продолжаться.
Представитель международной антитеррористической коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что сирийский город Ракка еще не освобожден от боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщает Reuters.
По его словам, за последние сутки около 100 боевиков сдали в Ракке оружие. Тем не менее, основные бои, по его словам, еще впереди.
Представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд также отметил, что бои в Ракке еще продолжаются. При этом он признал, что ИГ уже находится на грани поражения.
Ранее арабские СМИ сообщили, что город Ракка спустя долгие месяцы боёв освобождён от исламистов.
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