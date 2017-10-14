СКР не подозревает Тюрина в убийстве Вороненкова

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СКР не имеет претензий к предпринимателю Владимиру Тюрину, которого на Украине обвиняют в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом рассказал адвокат Сергей Беляк.

У Следственного комитета России нет претензий к бывшему гражданскому мужу Марии Максаковой Владимиру Тюрину. Об этом сообщил адвокат Сергей Беляк, передает ТАСС.

"Мой доверитель явился на допрос в СКР по делу об убийстве Вороненкова. Никаких претензий к Тюрину со стороны российских правоохранительных органов не имеется", - отметил защитник, при этом, отказавшись комментировать детали допроса Тюрина.

Ранее стало известно, что сотрудники СКР допросили Владимира Тюрина. Он заявил, что у него не было никаких мотивов для убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. СМИ узнали, что Тюрин сам приехал в главное следственное управление СКР, которое расследует дело об убийстве Вороненкова, которое произошло в Киеве 23 марта 2017 года.

До этого вдова Вороненкова, оперная певица Мария Максакова попросила не искать бытовых мотивов в его убийстве. В частности, певица исключил мотив ревности или мести.

До этого Генпрокуратура Украины завершила расследование убийства Вороненкова. По версии следствия, покушение зказал бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин.

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