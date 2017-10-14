В Москве состоялся парад-карнавал в честь Фестиваля молодежи

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В Москве прошел парад-карнавал Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Шествие было организовано от Васильевского Спуска по Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. Конечным пунктом значились "Лужники". Там участников ждал праздничный концерт. А в 21:00 начнется салют.

В центре Москвы состоялось торжественное шествие участников парада-карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Студенты и иностранные делегаты собрались возле спортивного комплекса "Лужники". Там их ждал праздничный концерт, по окончании которого участники увидят салют, сообщает ТАСС.

В шествии участвовали делегаты из разных стран, которые впоследствии отправятся на фестиваль в Сочи. С ними по столице прошли российские и иностранные студенты с флагами, представляющими разные вузы России.

Кроме того, по улицам проехали самоходные платформы, олицетворяющие различные уличные праздники мира. Эти платформы сопровождались волонтерами, которые были одеты в национальные костюмы разных народов мира.

В частности, студенты Московского авиационного института (МАИ) провожали платформу, стилизованную под японский праздник цветения сакуры. Они держали в руках веточки сакуры и японские национальные зонтики.

По данным "Российской газеты" послушать лучшую эстрадную музыку на концерт пришли более 30 тысяч человек.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие пройдет в сочинском Олимпийском парке 15 октября.