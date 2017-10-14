МИД: Лондон изменил дипломатической этике заявлением о Джонсоне

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Москва ведет подготовку визита в столицу главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. При этом, российской стороне непонятно, почему Лондон объявили об этом в одностороннем порядке и раньше сроков, отметили в российском министерстве иностранных дел.

Москве непонятно, почему британская сторона объявила о визите главы МИД этой страны Бориса Джонсона в одностороннем порядке и раньше сроков. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

"Действительно, сейчас мы совместно с английскими партнерами готовим визит британского мининдел в Москву. Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике. Обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия", - отметил Титов.

Говоря о целях, стоящих перед принимающей стороной, Титов отметил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на вопросах нормализации российско-британских отношений через диалог, "который не должен быть отягощен искусственными увязками или оговорками". "Рассчитываем, что в рамках подготовки визита Джонсона в Москву нам удастся выйти на позитивный вектор движения по двусторонним делам и международному досье. Разумеется, многое будет зависеть от наших партнеров", - сказал замглавы МИД России.

О том, что глава МИД Великобритании посетит Россию стало известно 13 октября. Визит должен произойти в конце 2017 года. Он прилетит в Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. В пресс-службе отметили, что целью поездки Джонсона в столицу России станет "обсуждение темы международной безопасности".

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