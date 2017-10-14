Силуанов ожидает выхода России на бездефицитный бюджет в 2017 году

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%. По его словам, на бездефицитный бюджет стран может выйти в 2019 году.

Министерство финансов России ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019 году.

"Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году", - сказал министр.

Также министр подчеркнул, что правительство продолжает планировать бюджет исходя из консервативного прогноза цены на нефть - 40 долларов за баррель в ценах 2017 года.