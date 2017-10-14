Глава Минсельхоза перепутал Южную Корею с Индонезией и насмешил Путина

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию сельхозсектора исправил оговорку главы Минсельхоза Александра Ткачева, который перепутал Южную Корею с Индонезией. Оговорка насмешила присутствующих, в том числе, самого Путина.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев допустил оговорку во время совещания по развитию сельхозсектора. Министр рассказал о позитивном опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства. По его словам, ФРГ ежегодно реализует более трех миллионов тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и Японии, передает РИА Новости.

"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — напомнил в ответ президент России Владимир Путин.

"Южная Корея… Какая разница", — ответил Ткачев и продолжил речь.

У присутствующих оговорка министра вызвала смех. На видео с заседания видно, что главу государства эти слова Ткачева тоже насмешили, и он закрыл лицо руками.