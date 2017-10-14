Южная Корея решила встретиться с делегацией КНДР в Санкт-Петербурге
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Делегации Южной Кореи и КНДР могут встретиться в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. По словам председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна, договоренности о переговорах пока нет, но южнокорейская сторона готова к диалогу.
Делегация Южной Кореи готова к встрече с коллегами из КНДР в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом заявил председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн, передает ТАСС.
"Диалог это всегда хорошо, пока у нас нет договоренности о встрече, но мы готовы к диалогу, если российская сторона это организует", - сказал он.
По его словам, все зависит от северокорейской стороны.
Между тем, один из членов делегации северокорейской делегации сообщил, что КНДР не планирует проводить встречу с коллегами с Юга.
Ранее стало известно, что встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС. На них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.
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