Южная Корея решила встретиться с делегацией КНДР в Санкт-Петербурге

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Делегации Южной Кореи и КНДР могут встретиться в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. По словам председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна, договоренности о переговорах пока нет, но южнокорейская сторона готова к диалогу.

Делегация Южной Кореи готова к встрече с коллегами из КНДР в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом заявил председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн, передает ТАСС.

"Диалог это всегда хорошо, пока у нас нет договоренности о встрече, но мы готовы к диалогу, если российская сторона это организует", - сказал он.

По его словам, все зависит от северокорейской стороны.

Между тем, один из членов делегации северокорейской делегации сообщил, что КНДР не планирует проводить встречу с коллегами с Юга.

Ранее стало известно, что встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС. На них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.