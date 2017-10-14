Путин заявил о вреде персональных санкций против парламентариев

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Попытки ограничить прямые контакты парламентариев разных стран и ввести персональные санкции недопустимы, уверен президент России Владимир Путин. По его словам, в мире наблюдается "эрозия системы международного права".

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, заявил, что попытки ограничить прямые контакты парламентариев разных стран и ввести персональные санкции недопустимы, вредны и глупы. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей. Имею в виду практику введение дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии. Считаем такую практику недопустимой, вредной и просто глупой", - сказал глава государства.

По его словам, во всем мире парламенты "как выразители воли народов" играют знаковую и порой ведущую роль "в выработке национальных моделей развития и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые являются общими для всех нас".

"Отношу к ним эрозию системы международного права, да и саму культуру межгосударственного диалога. К сожалению, это так, к сожалению, это практика сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Ассамблея межпарламентского союза открылась в Санкт-Петербурге ранее в субботу. Там собрались парламентарии из более, чем 170 стран.

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