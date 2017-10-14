Сирийские войска взяли Меядин под контроль

Теги: минобороны Сирийский конфликт иг

В Сирии правительственные войска восстановили контроль над городом Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, выбив оттуда боевиков ИГ. В Минобороны России сообщили, что сейчас штурмовые отряды генерала Сухела при поддержке российских ВКС развивают наступление на позиции ИГ.

Правительственные войска Сирии восстановили контроль над городом Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Они выбили из него боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал- майора Игоря Конашенкова.

"Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", - сказал он.

Также он отметил, что Меядин представлял собой "наиболее мощный укрепленный район террористов на востоке Сирии". По его словам, в настоящее время штурмовые отряды генерала Сухела при поддержке российских ВКС развивают наступление на позиции ИГ.

До настоящего момента Меядин был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем ИГ.

Читайте также:

Сирийская армия вошла в самый крупный город под контролем ИГ

Генштаб России: под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии