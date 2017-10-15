В Тимирязевском районе Москвы насмерть разбилась женщина

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На севере Москвы вблизи одного из домов нашли тело женщины. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты

У одного из домов на Дмитровском шоссе обнаружили тело женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина, на вид около 65 лет, упала с высоты по адресу: Дмитровское шоссе, дом 63, корпус 2, и погибла", - сказал он.