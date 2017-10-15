Нетрезвый водитель сбил семерых детей в Якутии

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Житель Якутии, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на семерых детей и подростков, которые возвращались с сельской дискотеки в Усть-Алданском районе. Один 15-летний подросток погиб, еще трое госпитализированы с различными травмами.

Пьяный водитель в Якутии сбил семерых детей и подростков, возвращавшихся с сельской дискотеки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по республике Саха (Якутия).

"43-летний местный житель совершил наезд на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 15-летний подросток скончался в больнице. Трое других госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением врача", - рассказали в ведомстве.

Водитель заявил, что не заметил пешеходов. Проведенное с помощью алкотестера освидетельствование показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

"Местом ДТП является автомобильная дорога регионального значения, проходящая вдоль села Огородтах. На месте автоаварии выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии проезжей части в виде отсутствия уличного освещения. На всех детях была одежда темного цвета, на которой отсутствовали световозвращающие элементы", - заявили в МВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств. Водитель автомобиля задержан. Следствие также установит, почему организаторы дискотеки и педагоги не сопровождали детей.