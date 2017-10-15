КНДР не планирует переговоры с делегацией Южной Кореи в Петербурге

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Делегация КНДР не планирует проводить переговоры с представителями Южной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. По словам представителя Пхеньяна, в условиях давления со стороны США и с учетом запланированных американо-корейских совместных учений о переговорах с Вашингтоном или Сеулом не может быть речи.

Делегация КНДР не планирует переговоры с представителями Южной Кореи. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"В условиях предстоящих совместных учений США и Южной Кореи, а также принимая во внимание беспрецедентные санкции Штатов, разве можно говорить о том, чтобы сесть за стол переговоров?" - сказал он.

Накануне о возможности встречи делегаций сообщил председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн. Он отметил, что договоренности о переговорах пока нет, но южнокорейская сторона готова к диалогу.