Фестиваль молодежи в России может стать самым массовым в истории

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В воскресенье в Сочи состоится официальное открытие 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Туда уже приехали более 20 тысяч делегатов, и это ещё не окончательное число. В этом году форум может войти в историю, как самый массовый, а также побить рекорд по числу стран-участников – их более 180.

Большой ледовый дворец этим вечером станет центром грандиозного праздника – концерты, мастер-классы, дискуссии. Впереди ещё и большая региональная программа. Все желающие могут посетить один из 15 городов России, рассказал "ТВ Центр".

Участников фестиваля встретили в Санкт-Петербурге. За четыре дня Северная столица примет несколько сотен молодых людей. Сопровождать их будут питерские студенты. Они покажут гостям все достопримечательности города, театры и выставки.

А в Севастополе иностранных делегатов приветствовали музыканты Черноморского флота. Гостей ждёт насыщенная культурная программа и знакомство с историей города-героя.

Старт масштабному фестивалю был дан в Москве. Накануне по центральным набережным столицы прошли более 30 тысяч студентов. Красочное шествие завершилось концертом в Лужниках. А сегодня утром первая группа делегатов прибыла во Владивосток.

Приветственными улыбками волонтеры встречают участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи. Позади у них долгая дорога, некоторые летели 18 часов, чтобы добраться до Владивостока.

Фестиваль молодежи собирает студентов, научных сотрудников, бизнесменов, творческих людей. И в этом году им предоставили возможность посетить один из 15 городов России. Отправиться во Владивосток решили 100 участников из 50 стран.

"Когда мы спрашиваем у них почему Владивосток, говорят, что Москву и Санкт-Петербург, смогут и так посетить, а вот Владивосток – нет", - рассказал директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович.

Борт с гостями фестиваля приземлился в 06:30 утра. Приезжающих встречали в лучших традициях.

Кампус ДВФУ на два дня станет домом для гостей фестиваля. Иностранцам повезло – остров Русский приветствует солнечной и безветренной погодой. Поэтому экскурсия проходит неспешно. Студенты фотографируются на фоне главной достопримечательности – вантового моста.

Катамани Оуэн из Ганы. Подать заявку на фестиваль решил после ярких рассказов своего отца. Много лет назад он тоже был участником. С выбором города Катамани не сомневался.

"Если честно, мне говорили знакомые, что Китай и Япония настолько близко от Владивостока, что я смогу увидеть эти страны с даже с набережной", - рассказал участник из Ганы.

Фестиваль это и площадка для обсуждения глобальных вопросов. В первый же день состоится сразу несколько круглых столов, где обсудят проблемы экологии, развитие стран азиатско-тихоокеанского региона.

У участников фестиваля очень насыщенная программа, мероприятия расписаны по часам. Студенты посетят приморский океанариум, всероссийский детский центр "Океан", будет и морская прогулка. И конечно примут участие в трансляции с открытия фестиваля в Сочи.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Владивосток