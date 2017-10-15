Силовики предотвратили крупный теракт в Дагестане

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Сотрудники спецслужб предотвратили крупный теракт в Дагестане. В Москве и Махачкале задержали четверых пособников запрещённой в России группировки "Исламское государство". В ходе операции были обнаружены несколько взрывных устройств, уже готовых к применению.

Оперативники сработали чётко, не оставив бандитам шансов скрыться в темноте, рассказал "ТВ Центр". За этими людьми следили давно. В итоге сомнений не осталось: мужчины составляют ячейку запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Ячейку пока спящую, но готовую проснуться.

"Задержанные дают подробные признательные показания. Они уже сообщили о контактах с эмиссарами ИГИЛ, а также о подготовке ими терактов с применением взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане в местах массового скопления людей и во время общественных мероприятий", - сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Дмитрий Павлов.

В заброшенном здании близ места задержания был обнаружен целый арсенал. Все взрывные устройства – самодельные. В этих комнатах всё, что нужно для сборки.

"Мы должны были воевать, потому что хотели навести на Кавказе законы шариата. Мы должны были нападать с этим оружием на сотрудников правоохранительных органов", - рассказал один из задержанных.

Задержанные рассказали, что в ближайшее время должны были получить партию огнестрельного оружия и начать активную фазу своей работы.

Обнаруженную взрывчатку саперы уничтожили на месте. Сотрудники Национального антитеррористического комитета сейчас выявляют сообщников бандитов. Несостоявшимся террористам грозит серьёзная уголовная ответственность.

"ТВ Центр"