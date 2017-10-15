"ВИМ-Авиа" прекратит деятельность с понедельника

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Компания "ВИМ-Авиа" выполняет последние рейсы в воскресенье. Уже с завтрашнего дня деятельность перевозчика будет прекращена.

Ещё в сентябре "ВИМ-Авиа" задолжала крупные суммы за топливо и обслуживание, пояснил "ТВ Центр". Тогда в рамках антикризисных мер обязанности перед пассажирами взяли на себя другие компании. Чтобы вывезти людей, застрявших в аэропортах не только в России, но и за рубежом, из бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Судьбу сертификата эксплуатанта – так называемой лицензии – Минтранс обсудит позже – после того, как компания прекратит осуществлять перевозки.